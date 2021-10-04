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Происшествия4 октября 2021 10:10

Прокуратура организовала проверку после массового ДТП под Ставрополем

На место выехал районный прокурор
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту ДТП на Северном Обходе Ставрополя. На место выехал прокурор Шпаковского района. Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительной информации, 4 октября, в семь утра, водитель "Камаза", двигаясь со стороны села Надежда, не выдержал безопасной дистанции и столкнулся с "Черри". Машина по инерции въехала в две другие машины - "Калину" и "Хендэ". Водитель грузовика пытался избежать дальнейших столкновений и вышел на встречную полосу, но въехал в "Форд", который в итоге прижало к отбойнику.

- С открытыми переломами конечностей водитель и пассажир Форда доставлены в больницу, гражданкам оказывают необходимую помощь медики, - сообщает УГИБДД по Ставропольскому краю.

Движение на участке затруднено. Пока рассматривается две версии, почему случилось ДТП. Первая - невнимательность водителя, вторая - техническая неисправность.