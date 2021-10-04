На Ставрополье к 4 октября выявили районы, где больше всех зараженных коронавирусом

За сутки от коронавируса скончались 29 пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 354 человек. Число зараженных достигло 87266. Об этом сообщил губернатор на своей странице в Инстаграм.

За вчерашний день жертвами ковида стали 29 человек. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

«КП-Ставрополь» приводит список округов, где больше всех зараженных коронавирусом.

Антилидером в этом ряду оказался Ставрополь. Там за вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 65 человек. Число зараженных достигло 17055. На втором месте – Георгиевский и Ипатовский городские округа.

Там за сутки по 30 заболевших. В Кисловодске за вчерашний день диагноз подтвердился у 22 жителей. В Невинномысске за вчерашний день заразились 17 человек, в Советском городском округе – 16, в Курской и Кировском округе по 15 человек. В Благодарненском округе – 15.

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