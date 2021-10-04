На Северном обходе в Ставрополе восстановили движение после ДТП с 5 машинами

Фото: УГИБДД по Ставропольскому краю

На Северном обходе в Ставрополе, в 10:50, восстановили движение после ДТП с 5 машинами. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что 4 октября на автодороге «Северный Обход г. Ставрополя» Шпаковского округа, 10 км, произошла авария с 5 автомобилями. В ДТП пострадали два человека.

- С открытыми переломами конечностей водитель и пассажир Форда доставлены в больницу, женщинам оказывают необходимую помощь медики, - сообщает УГИБДД по Ставропольскому краю.

Прокуратура Ставропольского края уже организовала проверку.

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Сейчас движение в этом направлении затруднено, объезд организован через город Ставрополь (Подробнее)