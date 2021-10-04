7 октября в верхней части Ставрополя будет снижен напор воды

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Снижение давления воды - вынужденная мера, чтобы выполнить перенос водовода диаметром 1200 мм. Это беспрецедентная техническая операция и вместе с тем очень необходимая для дальнейшего развития города.

Действующий водовод попадает в зону масштабных инфраструктурных преобразований, которые проходят в Ставрополе в рамках двух нацпроектов. Это новая шестиполосная магистраль и уникальный бульварна ул. Щипакина, который будет стилизован под природные зоны России.

Сокращение подачи водыкоснется потребителей верхней части города – Юго-Западного и Северо-Западного районов (до ул. Ломоносова), а также Михайловска и Верхнерусского. Коммунальщики отмечают, что 7 октября напор воды ослабнет с 09:00 до 17:00. Неудобства будут ощутимы на верхних этажах многоквартирных домов. Но уже к 8:00 часам 8 октября регулировка давления в системе трубопроводов будет полностью завершена.

В случае необходимости будет организован подвоз воды к объектам социальной сферы, расположенным в этом районе. Также будет работать «горячая линия» по вопросам водоснабжения: 1340