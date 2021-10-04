Помощника прокурора Махачкалы и его отца прятали полицейские

Полицейские Дагестана спасли жизни помощника прокурора Махачкалы Ахмеда Джамалудинова и его отца, предотвратив двойное заказное убийство. Исчезновение мужчин было заранее спланировано. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

Ранее в полиции Дагестана сообщили, что пропали жители Махачкалы - 60-летний Джамалудинов Омаргаджи и его 29-летний сын Джамалудинов Ахмед. Тогда отмечалось, что мужчины 2 октября 2021 года выехали из дома на автомобиле марки «Лексус 570» белого цвета и не вернулись. В полиции рассказали, что близкие не могут с ними связаться и попросили всех, кто что-либо знает об их местонахождении, сообщить в республиканское МВД.

Днем 4 октября в пресс-службе МВД Дагестана пояснили, что исчезновение мужчин было спланировано из-за того, что им обоим грозила опасность - мужчин «заказали». Чтобы задержать преступников, сотрудники угрозыска провели спецоперацию и надежно спрятали отца и сына Джамалудиновых.

- По полученной ранее оперативной информации, в отношении обоих мужчин было спланировано двойное убийство. Благодаря действиям полицейских преступление предотвращено, а жизни мужчин вне опасности, - заявили в пресс-службе МВД по Дагестану. - Для задержания злоумышленников: заказчика и исполнителей, сотрудники УУР МВД по РД инсценировали их «исчезновение», после чего задержали всех участников спланированного преступления.

Сейчас их жизни вне опасности.