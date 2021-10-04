В Северной Осетии спасли заблудившегося на горе туриста

Фото: ГУ МЧС по РСО-Алания

Спасатели Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России нашли заблудившегося 26-летнего туриста из Санкт-Петербурга. Путешественник заплутал на горе Чызыты-Хох в Даргавском ущелье.

Большая удача, что он сумел подать сигнал бедствия и оставался на связи со спасателями. Ведь гость не был зарегистрирован в МЧС, что могло серьезно осложнить поиски.

- В районе 8 утра мужчина был доставлен на базу спасателей во Владикавказе, где его обогрели и накормили, - комментируют произошедшее в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Оказалось, что путешественник в одиночку пошел на вершину Чызыты-Хох, предварительно не изучив местность и маршруты восхождения.

- Спасатели напоминают, что одиночные восхождения очень рискованны. Статистика показывает, что именно при них возникает наибольшее количество несчастных случаев, - подчеркивают в чрезвычайной службе.