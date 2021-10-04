Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе начали строить школу на 990 мест. Учреждение образования появится на улице Федеральной. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Школа будет состоять из 8 блоков – начальной школы, спортивных сооружений, учебных и лабораторных классов, помещений для изучения технологий, столовой, медицинского блока, актового зала и административной части.

Сообщается, что на пришкольной территории разместится большой стадион, теннисный корт, спортивные секторы.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что строительство школы в Ставрополе на 1550 мест позволит трудоустроить 136 человек.

В классах можно будет разместить до 25 учеников. Школу оснастят новым оборудованием, проведут высокоскоростной интернет.

Району остро требовалось учебное заведение, потому что ближайшие школы заполнены - в Ставрополе нет недобора в образовательных организациях.