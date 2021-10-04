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Общество4 октября 2021 14:58

Банк Уралсиб вышел на рейтинговую отметку «B1»

Это значит, что Уралсиб стал котироваться как значимый игрок банковской системы международного уровня
Василина КОПЫЛОВА
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Фото: банка Уралсиб

Фото: банка Уралсиб

Агентство Moody’s Investors Service (один из главных экспертов в экономической сфере) недавно опубликовало прогнозы и повысило рейтинг российского банка Уралсиб с «B2» до «B1». И присвоило сети маркер «Стабильный». Всего одно слово, но очень важное. Для получения такой высокой оценки банк обязан обладать многими свойствами. В первую очередь, владеть ресурсами, поддерживающими его финансовую безопасность. По оценке Moody’s более 40% суммарных активов банка на начало июля этого года были признаны ликвидными. Что означает: у банка есть «подушка безопасности», и волноваться не о чем. Более того: это дает возможность банку обеспечивать конкурентно низкие процентные ставки при предоставлении кредитования и других услуг.

Также агентство прогнозирует, что операционные показатели банка будут активно расти и дальше, а ожидаемая прибыль обеспечит надежный финансовый фон для клиентов сети. Достаточность капитала поддерживается пониженным риском активов и достаточностью капитала, рассчитанного на долгосрочную перспективу.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»