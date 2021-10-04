Воспитатель детсада из Пятигорска представит Ставрополье на всероссийском конкурсе

С 4 по 8 октября в Сочи проходит заключительный этап XII всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2021».

Ставропольский край на нем представит Анастасия Малова, воспитатель детского сада № 43 «Рябинушка» Пятигорска, занявшая первое место в региональном этапе конкурса.

На первом испытании заочного тура участники состязаний представили свое интернет-портфолио, на втором – видеоролик-презентацию «Я - педагог».

Во время очных туров конкурсантов ждет несколько испытаний. Первый тур (5–6 октября) включает состязания «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми».

После этого определят 15 лауреатов. Второй тур (7–8 октября) состоит из испытаний «Мастерская педагога» и «Ток-шоу», по итогам которых уже и определится победитель.

В рамках конкурса 7 октября состоится научно-практическая конференция «Развитие кадрового потенциала дошкольного образования Российской Федерации». С пленарного заседания конференции будет вестись прямая трансляция.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что учитель русского языка и литературы Анастасия Шрамко из Ставрополя вошла в пятерку лучших преподавателей России.