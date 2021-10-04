Более 2,2 тыс. студентов на Ставрополье воспользовались ежегодным пособием на проезд

На Ставрополье 2 269 студентов из малоимущих семей воспользовались ежегодным социальным пособием на проезд. С 2020 года число получателей выросло на 315 человек. Об этом сообщили в пресс-службе минсоцзащиты края.

Ежегодно размер пособия индексируется. В 2021 оду он составляет 1 402,53 руб.

На выплату пособий в этом году из бюджета края было направлено более 3,2 млн рублей, что на 0,5 млн больше, чем в прошлом году. Выплаты производились с 1 по 26 августа.

Ежегодное социальное пособие выплачивается студентам профессиональных и высших образовательных организаций очной формы обучения из малоимущих семей до окончания обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет.

Эта мера поддержки назначается с 2006 года взамен льготы на проезд в автобусах междугородного сообщения.

Заявления и документы для назначения пособия на проезд ежегодно принимаются с 1 января по 30 апреля. Подавать заявления необходимо в органы соцзащиты по месту жительства.