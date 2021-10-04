«Россети Северный Кавказ» впервые проводят корпоративный квест по охране труда

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» инициировали специальный «энергетический» квест «Охрана труда». Специалисты в регионах деятельности крупнейшей электросетевой компании Северо-Кавказского федерального округа проверяют свои знания в части соблюдения требований правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.

Энергокомпания на постоянной основе реализует комплекс мер по повышению безопасности труда и охраны жизни и здоровья персонала. Но подобный формат специалисты опробуют впервые. Социально-кадровый проект направлен на обеспечение высокого уровня корпоративной культуры безопасности.

Квест по графику проводят в формате деловой игры специалисты Департамента производственной безопасности и производственного контроля «Россети Северный Кавказ» в каждом из регионов электросетевой деятельности компании.

В задачи команд входит прохождение нескольких этапов, включающих теоретические и практические задания. Участники должны подтвердить высокий уровень подготовки в вопросах оказания доврачебной помощи на производстве, выявить несоответствия в оформлении наряда-допуска, действиях электромонтеров по технологии работ и применению средств индивидуальной защиты, собрать коллег на задание, составить инструкцию по охране труда. На выполнение каждого этапа отводится 10-15 минут. За правильно выполненные задания с учетом отведённого времени начисляются баллы.

Интеллектуальное состязание уже успешно прошли энергетики Чеченской Республики, Северной Осетии и Ставропольского края. До конца октября к коллегам присоединятся специалисты из Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.