«Макс» от Уралсиб – в поддержку малого бизнеса

Фото: банка Уралсиб.

Воспользоваться новым, удобным сервисом для малого бизнеса смогут и новые клиенты, и те, кто давно уже сотрудничает с Банком Уралсиб. Первым необходимо будет открыть счет в банке (с 1 октября 2021 г. по 31 января 2022 г. включительно) и получить такую возможность автоматически. Вторым – еще проще: бесплатно стать обладателем бизнес-карты «Макс» со всеми преференциями. Например: бесплатное обслуживание в течение одного месяца (стандартно оно составляет 990 рублей) плюс десятипроцентный кешбэк за покупки. Но главное не это, а возможности, которые предлагаются пользователю ежемесячно. Из основных:

Внешние платежи через интернет-банк – до 50 операций.

Пополнение счета наличными через кассу – до 300 тысяч рублей.

Снятие денег на различные расходы (за исключением заработной платы и социальных платежей, тоже через кассу) – до 500 тысяч рублей.

Официальные переводы физическим лицам (в том числе и на собственную карту УРАЛСИБ) - до 500 тысяч рублей.

СПРАВКА «КП»

Пакет услуг «Макс» - не единственная разработка от УРАЛСИБ, ориентированная на помощь малому предпринимателю. Это – один из небольших фрагментов комплексной экосистемы, выстроенной на протяжении последних нескольких лет. Сегодня в распоряжении каждого клиента не только линейка удобных финансовых продуктов, но и специальное бесплатное обучение основам малого бизнеса.

Подробности по бесплатному телефону 8-800-700-77-16 или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»