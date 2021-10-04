В Михайловске пьяный водитель въехал в 6 припаркованных автомобилей

На Ставрополье с 1 по 3 октября автоинспекторы проводили круглосуточные рейды. Наряды были выставлены вблизи мест массового притяжения людей, различных заведений, выездов из сел, на федеральных и региональных трассах. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Так, в ночь на субботу в Михайловске водитель иномарки, заметив патрульный экипаж ГИБДД с проблесковыми маяками, решил не попадаться им на глаза.

Увеличив скорость, мужчина не справился с управлением и совершил ДТП: он протаранил 6 припаркованных машин и забор дома. Пострадавших в результате происшествия нет.

Водителем оказался 33-летний местный житель. Из-за имеющихся признаков опьянения госавтоинспекторы предложили ему пройти процедуру освидетельствования.

Ставрополец согласился, но ни одна из десяти попыток не дала результата. Тогда действия мужчины были расценены как отказ. Ставропольцу грозит лишение права управления сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

По факту аварии проводится проверка.

Страховой полис водителя покроет ущерб поврежденным автомобилям, а ущерб домам владельцам придется взыскать в гражданском порядке.