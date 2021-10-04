Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 октября 2021 17:02

В больнице Ставрополья не дали отопление из-за ЧП при запуске котла

Пациенты жалуются на холод в Труновской районной больнице
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставропольском крае одну из районных больниц не подключили к теплоснабжению, на что пожаловались пациенты.

В редакцию «КП-Ставрополь» обратился 69-летний Виктор Кудинов, который находится на лечении в COVID-госпитале на базе Труновской районной больницы в селе Донское. Мужчина получает там лечение вместе с супругой. Он сказал, что несмотря на установившуюся холодную погоду, отопление в больнице не дали. Поэтому пациенты вынуждены мерзнуть.

В Минздраве региона «Комсомолке» объяснили произошедшее. Оказалось, что при запуске отопления 1 октября произошла авария. Основной котел был выведен из строя. Все обещают исправить к утру 5 октября.