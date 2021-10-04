Аграрный университет Ставрополя хочет на грант в 1 млрд улучшить качество поголовья

Пресс-служба Ставропольского государственного аграрного университета сообщила, что учреждение вошло в список претендентов на получение федерального гранта по программе "Приоритет-2030".

Все в списке 36 вузов, которые представили свои заявки на грант. Аграрии Ставрополья пытаются получить финансирование по направлению !Территориальное и (или) исследовательское лидерство".

- Ожидается, что благодаря использованию методик геномной селекции центр позволит улучшить качество поголовья на Ставрополье. В частности, это сделает возможным увеличение примерно на 30% объёма производства молока, а также позволит повысить содержание белка в нём примерно на 20%, - рассказали эксперты в Москве во время защиты заявки.

Также в планах университета разработать план развития сельского хозяйства в регионе, в частности, повысить плодородность почвы.