Жители трех районов Дагестана дождались электричества после сильного дождя

В ПАО "Россети Северный Кавказ" рассказали, что работники восстановили подачу электричества в три района Дагестана. Сети были повреждены во время сильного ливня, который буквально затопил республику.

- Спровоцированное непогодой технологическое нарушение сегодня временно оставило без энергоснабжения часть потребителей Тляратинского, Цумадинского районов и Бежтинского участка Дагестана. К 17:80 электроснабжение полностью восстановлено, - сказано в сообщении компании.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что центр дагестанской столицы оказался подтопленным сильным ливнем, который обрушился на город 3 и 4 октября. Менее чем за сутки здесь выпало более 77 процентов месячной нормы осадков. Воды собралось столько, что по дорогам и тротуарам потекли бурные реки.

Местные жители уже поделились видео с места событий и сгенерировали мемы.