Губернатор Ставрополья представил план нового корпуса инфекционной больницы

Власти Ставрополья обнародовали план проекта нового корпуса краевой инфекционной больницы. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что в клинике появятся реанимационное отделение, лаборатория и кабинеты компьютерной томографии.

- Здесь однозначно нужна будет поддержка федерального центра, поскольку проект масштабный, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о работе инфекционной больницы Ставропольского края. Местные врачи сыграли большую роль в лечении ставропольцев в разгар пандемии. В частности, делали много исследований с помощью компьютерного томографа.