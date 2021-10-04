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Общество4 октября 2021 21:00

Губернатор Ставрополья представил план нового корпуса инфекционной больницы

Когда проект реализуют, появится больше рабочих мест
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Власти Ставрополья обнародовали план проекта нового корпуса краевой инфекционной больницы. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что в клинике появятся реанимационное отделение, лаборатория и кабинеты компьютерной томографии.

- Здесь однозначно нужна будет поддержка федерального центра, поскольку проект масштабный, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о работе инфекционной больницы Ставропольского края. Местные врачи сыграли большую роль в лечении ставропольцев в разгар пандемии. В частности, делали много исследований с помощью компьютерного томографа.