Потепление до +13 градусов ожидается 8 октября на Ставрополье

Гидрометцентр Ставропольского края сообщил, что потепление в регионе следует ждать только к концу недели, 8 октября. В остальные дни температура воздуха будет достигать отметки в +10 градусов, продолжатся дожди и сильный ветер.

Жители региона надеются на приход "бабьего лета", которое обычно наступает с первыми заморозками. Метеорологи засомневались, что в скором времени будет потепление, но надежда еще есть.

Из-за резкого похолодания в Ставропольском крае отопительный сезон начали раньше срока. Во время "Прямой линии" губернатора региона жители региона жаловались на холод в квартирах и социальных учреждениях.