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Общество4 октября 2021 21:40

Потепление до +13 градусов ожидается 8 октября на Ставрополье

Однако в основном до конца недели будут дожди и сильный ветер
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Гидрометцентр Ставропольского края сообщил, что потепление в регионе следует ждать только к концу недели, 8 октября. В остальные дни температура воздуха будет достигать отметки в +10 градусов, продолжатся дожди и сильный ветер.

Жители региона надеются на приход "бабьего лета", которое обычно наступает с первыми заморозками. Метеорологи засомневались, что в скором времени будет потепление, но надежда еще есть.

Из-за резкого похолодания в Ставропольском крае отопительный сезон начали раньше срока. Во время "Прямой линии" губернатора региона жители региона жаловались на холод в квартирах и социальных учреждениях.