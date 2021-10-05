В Невинномысске подростка на пешеходном переходе сбил водитель наглухо тонированного автомобиля

Инцидент произошел 4 октября, около 10:40, на улице Гагарина в Невинномысске. Водитель автомобиля Лада Приора сбил пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

16-летняя девушка получила травму ноги. За рулем автомобиля был 39-летний житель Черкесска. Он за последние два года 70 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

При осмотре машины выяснилось, что на переднее ветровое и боковые стекла нанесено плотное пленочное покрытие, ограничивающее видимость водителя, а газобаллонное оборудование установлено кустарным способом.

По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.