В Ставрополе в столкновении двух легковушек пострадал 20-летний водитель

Инцидент произошел 4 октября, около 14:30, на улице Лермонтова в Ставрополе. Там водитель автомобиля ВАЗ-21120 столкнулся с Фольксваген Поло.

Спустя несколько часов после ДТП 20-летний водитель ВАЗа, житель села Московского, обратился в больницу с травмой головы, ему назначено амбулаторное лечение.

У молодого человека стаж вождения около 2 лет, а это время он привлекался на нарушения светопропускаемости стекол.

По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Невинномысске подростка на пешеходном переходе сбил водитель наглухо тонированного автомобиля.