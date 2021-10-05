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Происшествия5 октября 2021 9:06

В Ставрополе в столкновении двух легковушек пострадал 20-летний водитель

Пострадавшему назначили амбулаторное лечение
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Инцидент произошел 4 октября, около 14:30, на улице Лермонтова в Ставрополе. Там водитель автомобиля ВАЗ-21120 столкнулся с Фольксваген Поло.

Спустя несколько часов после ДТП 20-летний водитель ВАЗа, житель села Московского, обратился в больницу с травмой головы, ему назначено амбулаторное лечение.

У молодого человека стаж вождения около 2 лет, а это время он привлекался на нарушения светопропускаемости стекол.

По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Невинномысске подростка на пешеходном переходе сбил водитель наглухо тонированного автомобиля.