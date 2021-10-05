В Ставрополе обучили контролеров Всероссийской переписи населения

Переписчиков в Ставрополе будут контролировать 136 человек. Персонал также научили правильно делать опросы и заполнять переписные листы. Особое внимание уделили вопросу обеспечения конфиденциальности полученных данных.

Контролеры получили пакеты необходимых документов и инструкции, а также планшеты для работы и мониторинга своих переписных стационарных участков.

Население краевой столицы будут переписывать порядка тысячи человек временного персонала. Для них также организуют обучение перед стартом переписи.

Напомним, Всероссийская перепись населения стартует 15 октября и продлится до 14 ноября.

Главное нововведение предстоящей переписи - возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг.