Ставрополец похитил из магазина колбасу, сигареты, конфеты и бутылку сгущенного молока

Инцидент произошел в станице Зольской Кировского городского округа. Там хозяин продуктового магазина обратился в полицию с заявлением.

Он сообщил, что утром обнаружил разбитое стекло в двери павильона, а также пропажу нескольких палок колбасы, пары десятков пачек сигарет, конфет, бутылку сгущенного молока и т.д.

Полицейские установили, что к хищению причастен ранее судимый неработающий местный житель.

Мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы во время передвижения на попутном автомобиле. В багажнике ставропольца обнаружилась часть похищенных продуктов питания.

Подозреваемый признался в содеянном. Он рассказал, что с помощью кирпича разбил стекло, проник в продуктовый магазин, впопыхах перевернул там все вверх дном, поскольку сильно хотел курить и есть. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Против него возбудили уголовное дело по статье: «Кража».