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Общество5 октября 2021 9:16

Губернатор Ставрополья поздравил учителей края с профессиональным праздником

Он пожелал ставропольским педагогам крепкого здоровья и счастья, вдохновения и новых успехов
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Губернатор Ставрополья поздравил учителей края с профессиональным праздником. Свои пожелания Владимир Владимиров написал на своей странице в Инстаграм.

- Эта дата по-особому отзывается в сердце каждого, независимо от возраста. Все мы - ваши ученики! Вы передали нам знания, вложили любовь и заботу, помогли состояться в жизни. От души желаю всем ставропольским педагогам крепкого здоровья и счастья, вдохновения и новых успехов! Низкий поклон за ваш благородный труд! – обратился глава региона к местным учителям.

Напомним, учитель русского языка и литературы Анастасия Шрамко из Ставрополя вошла в пятерку лучших преподавателей России.

Кстати, этот педагог не только призер и претендент на победу в конкурсе «Учитель года-2021». Она стала еще обладателем специального приза, присужденного Детским жюри конкурса.