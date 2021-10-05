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Происшествия5 октября 2021 9:30

Жительница Ессентуков доверилась подруге и лишилась ювелирных украшений более чем на полмиллиона рублей

Злоумышленница сдала драгоценности в ломбард, а деньги успела потратить
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Жительница Ессентуков обратилась с заявлением в местный отдел полиции. Она сообщила о пропаже драгоценностей. Выяснилось, что девушка в течение нескольких месяцев проживала в другой стране.

Вернувшись, она обнаружила, что из квартиры пропали восемь наименований золотых изделий на сумму более 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ей оказалась 27-летняя местная жительница – давняя знакомая заявительницы. Когда хозяйка квартиры уезжала, доверила ключ от дома подруге, чтобы та присматривала за ним.

Злоумышленницу доставили в отдел МВД России по городу Ессентуки, где она призналась в содеянном.

Ювелирные изделия подозреваемая , а деньги успела потратить. Против нее возбудили уголовное дело по статье: «Кража».