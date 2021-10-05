На горнолыжном курорте «Эльбрус» приостановлена работа канатных дорог

В Кабардино-Балкарии на горнолыжном курорте «Эльбрус» с 4 по 24 октября прекращена работа канатных дорог. Как сообщается на сайте курорта, все три очереди гондольных дорог Азау — Кругозор — Мир — Гарабаши в это время будут проходить техобслуживание. Оно проводится ежегодно перед началом сезона катания на лыжах и сноуборде.

- Чтобы не остаться без октябрьских высокогорных видов, можно воспользоваться альтернативным вариантом подъема. До станции Мир на высоту 3500 доставит маятниковая канатная дорога МКД «Эльбрус», - отметили представители «Эльбруса».

Кстати, ранее «КП-Ставрополь» писала, что 62-летний Эмин Ибрагимов совершил восхождение на вершину Эльбруса ради установления рекорда. Ветеран гиревого спорта сумел поднять пару 16-килограммовых гирь 48 раз при условиях разреженного воздуха и температуре воздуха ниже двадцати градусов.