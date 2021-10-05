Паратриатлонистка из Ставрополя стала третьей на этапе «Кубка мира»

Фото: администрация города Ставрополя

По итогу этапа «Кубка мира» по паратриатлону, что состоялся в турецком городе Аланья на минувших выходных, Анна Бычкова из Ставрополя стала третьей. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Уточнив, что за пять дней соревнования выступили почти тысяча спортсменов. И ставропольчанка проплыла 750 метров, проехала 20 километров на велосипеде и пробежать дистанцию в 5 километров, затратив на все 1 час 23 минуты и 31 секунду.

- Соперницы Анны из Украины и Польши оказались быстрее всего на 9 и 11 минут, опередив нашу паратриатлонистку в турнирной таблице. Зато россиянка оставила позади хозяйку соревнований, обогнав ее на 10 минут, - отметили в администрации Ставрополя.

Кстати, Анна Бычкова была первой, кто представила Россию на международных соревнованиях по паратриатлону в 2011 году в Китае. А еще спортсменка из Ставрополя является семикратной чемпионкой России и бронзовым призером чемпионата в Нидерландах в 2016 году.