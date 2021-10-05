Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 октября 2021 11:05

ДТП в Ставрополе парализовало движение на улице Тухачевского

На месте работают медики и полиция
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Фото: Варвара АНТОНОВА

В Ставрополе из-за ДТП с участием двух машин растянуло пробку на улице Тухачевского. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карты.

Авария в Ставрополе на перекрестке Тухачевского - 50 лет ВЛКСМ, 5 октября 2021 года

- Авария случилась на перекрестке улиц Тухачевского и 50 лет ВЛКСМ, около Ледовой арены, - рассказал корреспонденту "КП-Ставрополь" очевидец. - Как произошло ДТП - не видел, но кажется, что в происшествии была замешена еще одна машина. На месте работают полицейские, приехали медики.

Официальных данным о пострадавших нет. Но вот кто точно пострадал, так это - люди, которые ехали на работу. Пробка тянется от круга на пересечении улиц Тухачевского и Пирогова. Движение затруднено. Чтобы проехать переулок до Ледовой арены, надо затратить около 40 минут.

Пробка в Ставрополе

Пробка в Ставрополе