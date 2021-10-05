В Пятигорске бывший директор предприятия подозревается в мошенничестве на сумму более 1 млн рублей

Против исполняющего обязанности директора МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» возбудили уголовное дело. Он подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в 2019 году фигурант дела получил от двух предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам, более 1 миллиона 800 тысяч рублей за предоставление финансово выгодных маршрутов.

Однако все маршруты уже были закреплены за индивидуальными предпринимателями.

Сейчас правоохранители собирают необходимые доказательства, выясняют обстоятельства произошедшего.