Ставрополье дополнительно получит 66 млн рублей на бесплатные лекарства для амбулаторных больных COVID-19

Распоряжение о выделении регионам более 5,1 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства из резервного фонда Кабинета министров позволят обеспечить необходимыми препаратами более 1,5 млн россиян. Работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Напомним, речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения.

Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Всего с начала пандемии на эти цели из федерального бюджета в России выделено более 13,4 млрд рублей.

Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, Ставрополье получит дополнительно почти 66 млн рублей.

С начала года бесплатные лекарства от COVID-19 получили 63 192 амбулаторных больных на сумму 266,9 млн рублей.

Между тем ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе остается напряженной. Уберечь себя и своих близких поможет вакцинация и меры профилактики. На сегодняшний день прививку от инфекции сделали более 722 тысяч ставропольцев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 358 человек. Число зараженных достигло 87624. Об этом сообщил губернатор края.

За вчерашний день победить болезнь смогли 360 человек. Число умерших на Ставрополье достигло 3164.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.