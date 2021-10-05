По делу об убийстве в общежитии Невинномысска вынесли приговор

Суд Невинномысска согласился с позицией прокурора Ставропольского края Александра Лоренца по делу об убийстве в общежитии по улице Приборостроительная. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В июле 2021 года 49-летний горожанин, будучи пьяным, вступил в конфликт со знакомым. В ходе драки он ударил противника ножом в живот. Мужчина умер на месте происшествия.

- В судебном заседании вина подсудимого в предъявленном обвинении была доказана. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя – прокурора края, назначил виновному лицу наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.