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Происшествия5 октября 2021 11:34

По делу об убийстве в общежитии Невинномысска вынесли приговор

Суд учел позицию прокурора Ставропольского края
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Суд Невинномысска согласился с позицией прокурора Ставропольского края Александра Лоренца по делу об убийстве в общежитии по улице Приборостроительная. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В июле 2021 года 49-летний горожанин, будучи пьяным, вступил в конфликт со знакомым. В ходе драки он ударил противника ножом в живот. Мужчина умер на месте происшествия.

- В судебном заседании вина подсудимого в предъявленном обвинении была доказана. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя – прокурора края, назначил виновному лицу наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.