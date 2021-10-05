С 11 октября на Ставрополье снизятся розничные надбавки на жизненно важные лекарства

ФАС переходит к практической части реформирования системы розничных надбавок на жизненно важные лекарственные препараты, убрав заинтересованность аптек в продаже преимущественно дорогих лекарств. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Ни для кого не секрет, что на большую часть фармпрепаратов сегодня существует очень большой разброс цен. Наш отечественный препарат может стоить 30 рублей, а импортный оригинальный - 300.

Исходя из прежней системы розничных торговых надбавок, аптекам было выгоднее продавать дорогостоящие препараты. А недорогие лекарства попросту исчезали, как нерентабельный товар. Была поставлена задача ликвидировать сложившийся диспаритет, чтобы было одинаково выгодно продавать лекарства из разных ценовых групп.

После изучения в регионах маржинальности каждого наименования препаратов из списка жизненно важных, в котором активно участвовал и Ставропольский край, был выработан новый механизм, регулирующий розничные надбавки.

Одним из первых наш край привел в соответствие с новыми требованиями региональные документы.

Как результат – уже с 11 октября в соответствии с Федеральным законом № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края «Об установлении предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, реализуемые на территории Ставропольского края» от 23.09.2021г. №55/1 цены на лекарства изменятся в приятную для покупателей сторону.

В нашем регионе уже со следующего понедельника на препараты стоимостью от 100 рублей до 500 рублей включительно размер розничной надбавки составит не более 22,0%, (ранее был установлен размер 25%).

То есть, будет снижение минимум на 3 пункта. На лекарственные препараты стоимостью свыше 500 рублей снижение розничной торговой надбавки еще значительнее. Теперь ее размер по закону может составлять не более 10 % от закупочной цены. Раньше допускалось 16%. Снижение на 6 пунктов.

При этом размер розничной надбавки на лекарственные препараты стоимостью до 100 рублей включительно останутся на уровне 29 %, как и прежде. Чтобы аптеки не игнорировали препараты из этой ценовой категории и они всегда были в наличии.