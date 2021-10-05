На Крепостной горе в Ставрополе неделю будет работать сельскохозяйственная ярмарка

В рамках проведения восьмой православной выставки-ярмарки «Град Креста» с 5 по 11 октября на Крепостной горе развернется сельскохозяйственная ярмарка «Покровская».

Более 50 краевых товаропроизводителей представят свою продукцию для жителей и гостей краевой столицы – хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные деликатесы, сыры, молочная и рыбная продукция, бакалея, специи, овощи и фрукты, мед.

Также на ярмарке будет выставлен широкий ассортимент авторских изделий сувенирной продукции, подарков, домашнего текстиля.

Каждый раз в широком ассортименте здесь выставляется церковная утварь и атрибутика, духовная, просветительская, историческая и детская литература, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, сувениры, предметы народных промыслов, одежда и многое другое.