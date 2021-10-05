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Общество5 октября 2021 15:05

В Ставрополе средняя зарплата за первое полугодие 2021 составила 43790 руб.

За июнь 2021 года она составила 50057.7 рублей
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Северо-Кавказстат назвал среднюю зарплату в Ставрополе за первое полугодие 2021. Так, за январь-июнь она составила 43790.6 рублей.

За июнь 2021 года она составила 50057.7 рублей. По данным ведомства, работники сельского и лесного хозяйства получают в среднем 47688.7 руб. Зарплата людей в отрасли строительства за июнь составила 54497.2 рублей.

Итак, за июнь 2021 у сотрудников в области здравоохранения и социальных услуг зарплата составила - 46621.0 руб., у работников в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 56709.8 руб. У сотрудников финансовой и страховой деятельности - 56448.8 руб.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что Ставрополь попал в список антилидеров по уровню зарплат в России. Краевой центр расположился на 82 месте в стране.