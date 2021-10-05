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Общество5 октября 2021 16:33

Педагог из Ставрополя получила на «Учителе года – 2021» сразу двух Хрустальных пеликанов

А еще она стала советником министра просвещения России на общественных началах
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Учительница из Ставрополя получила сразу двух Хрустальных пеликанов — символов самого престижного педагогического конкурса России.

Учительница из Ставрополя Анастасия Шрамко преподает русский язык и литературу в лицее № 14 им. Героя России В.В. Нургалиева. Молодая ставропольчанка вошла в число пяти призеров всероссийского конкурса «Учитель года России — 2021».

А еще Анастасия Викторовна получила сразу двух Хрустальных пеликанов — символов самого престижного педагогического конкурса страны: как призер и как лучший учитель по версии детского жюри.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что учительница стала советником министра просвещения России на общественных началах.

- Я никогда не стремилась быть лицом учительства – я друг и советник. И мы, кстати, все 5 стали советниками министра просвещения России. Все, что я могла только хотеть, я выиграла. И я счастлива, что у меня такая теплая, замечательная аудитория, - прокомментировала Анастасия Шрамко.