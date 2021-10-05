Из-за сбоя в работе популярных соцсетей трафик SMS в МТС вырос почти в пять раз

МТС проанализировала трафик в собственной сети вечером 4 октября, когда произошел сбой в работе Facebook, Instagram и и WhatsApp. Оказалось, абоненты МТС в это время стали активнее звонить и отправлять SMS - всего за несколько часов количество исходящих сообщений увеличилось в 4,6 раза, а продолжительность звонков - в 2,5 раза по сравнению с аналогичными часами в предыдущие дни.

Аналитики также сравнили объемы передачи данных в соцсетях и мессенджерах в течение суток 4 октября с предыдущими днями и выяснили, что некорректная работа Facebook и WhatsApp повлекла снижение их суточного трафика в сети МТС на 30%, а Instagram - на 23%. В то же время трафик «Одноклассников» и Twitter вырос на 5,5% и 6% соответственно, а трафик «ВКонтакте» и TikTok почти не изменился.