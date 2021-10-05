Самые теплые дни придутся на 4 - 8 октября Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ставрополе 6 октября прогнозируется дождь. Утром в среду ожидается +5, +7. Днем - +7, +8, пасмурно. Вечером- +5, +7, ночью - +5. Днем ветер -7,3 м/с.

В четверг, 7 октября также будет пасмурно: утром прогнозируется - +5, +8. вечером: +6, +8, облачно с прояснениями. Ночью - +5, +6, ясно.

Ранее «КП-Ставрополь» выяснила, каким в крае будет октябрь-2021.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», октябрь на Ставрополье выдастся стабильно прохладным, а самые теплые дни придутся на 4 - 8 октября.

В эти дни воздух прогреется до +17 градусов днем и не опустится ниже +11 градусов ночью.