Дело о мошенничестве трех юристов в Ставрополе передали в суд

В Ставрополе утвердили обвинительное заключение по делу о крупном мошенничестве. Потерпевшим обещали юридическую помощь, передает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В организацию "Ставропольский центр правовой защиты" входили три человека. В период с 2018 по 2020 год они якобы предоставляли юридические услуги. Но когда заключался договор - сотрудники уходили в тень. Обманутыми оказались 192 гражданина, сумма похищенного - более 6,9 млн рублей. Против троицы возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

- Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении прокуратуры.