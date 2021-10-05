ВТБ поддержал проект крупного агрохолдинга по развитию птицеводства на Ставрополье

ВТБ предоставил ООО «Агро-Импульс», которое входит в один из крупнейших агрохолдингов юга России - ГК «АСБ-Агро», 78,3 млн рублей. Кредитные ресурсы направлены на приобретение линий кормления и ниппельного поения цыплят-бройлеров на птицеводческих площадках компании, а также на финансирование текущей деятельности предприятия.

Предприятие занимается птицеводством с 2017 года. Специализируется на выращивании цыплят-бройлеров c текущего года. Сегодня действуют две производственные площадки: в Новоалександровске с мощностью посадки 162 тыс. голов и селе Красная Поляна Ипатовского района Ставропольского края, где вместимость птичников достигла 81 тыc. голов. Все корпуса оснащены современным голландским оборудованием. Системы жизнеобеспечения птицы - вентиляция, микроклимат, подача корма и воды - полностью автоматизированы.

- ВТБ сотрудничает с холдингом на протяжении шести лет. Банк поддерживает инвестиционные программы компаний, входящих в Группу, учитывая особенности каждого проекта, и подбирает соответствующие финансовые инструменты для решения конкретных задач, - прокомментировал Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО. - Банк активно содействует местным предприятиям в развитие производственных площадок - это всегда новые рабочие места и налоговые отчисления, а значит и укрепление региональной экономики.

По словам Игоря Ланина, генерального директора ООО «Управляющая компания АСБ-Агро», птицеводством компания занимается четыре года и все это время специализировалась на выращивании индейки:

- В прошлом году мы приняли решение полностью перепрофилировать бизнес под разведение цыплят-бройлеров. Для этого необходимо было создать определенные условия для цыплят в птичниках. В первую очередь, учитывая их размеры, переоборудовать линии кормления и поения. ВТБ поддержал наши намерения, предоставив кредитные средства на данные цели.