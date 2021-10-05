«Россети Северный Кавказ» обеспечили надежное энергоснабжение праздничных мероприятий в Грозном

Фото: Россети.

5 октября столице Чеченской Республики исполняется 203 года. По случаю праздника организованы более 40 культурных, социальных и спортивных мероприятий. В том числе - инаугурация главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, открытие крупного торгово-развлекательного центра «Грозный Молл», фонтанное шоу на Грозненском море.

Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» полностью выполнили намеченные организационно–технические мероприятия по подготовке к обеспечению надежного электроснабжения потребителей в праздничный день: завершены внеочередные осмотры воздушных линий электропередачи, ревизия трансформаторных пунктов и кабельных линий. Запланировано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников, отработана схема оповещения ремонтного персонала, определены места дежурств оперативно-выездных бригад.

На смену сегодня заступили 30 специалистов Грозненских городских электросетей, укомплектованные необходимыми защитными средствами, инструментами и материалами. Обеспечение надежного энергоснабжения праздничных мероприятий в День Грозного находится на особом контроле у Оперативного штаба по развитию региональной электроэнергетики.