После мусорной реформы Ставрополье стало перерабатывать 90% отходов

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Богдан Забелин рассказал, что за 4 года после мусорной реформы регион увеличил в 2,5 раза количество мусоросортировочных линий. Теперь общая мощность переработки - 2 миллиона тонн мусора в год.

- С 2018 года в Ставропольском крае активно развивается направление обработки (сортировки) отходов. На сегодняшний день в крае обрабатывается 90% собираемых отходов. До начала мусорной реформы в крае функционировали 4 мусоросортировочные линии. В настоящее время создано 10 мусоросортировочных линий, - рассказал чиновник.

Новые предприятия строят за счет средств, выделенных по программе нацпроекта "Экология". Местным властям удалось практически полностью удовлетворить потребность края в переработке мусора.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров встретился с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Главным вопросом встречи стало развитие сельского хозяйства в регионе.

В частности, местные власти хотят ежегодно закладывать 600 гектаров фруктовых садов.