11 культурных проектов из Ставрополя победили в конкурсе на гранты президента

Власти Ставропольского края сообщили, что 11 проектов в области культуры и искусства получили президентские гранты на реализацию. Всего объем инвестирования - 28 миллионов рублей.

В конкурсе участвовали полторы тысячи проектов из разных регионов России. Инициативы предлагали как коммерческие организации, так и НКО с ИП. Идеи оценивали известные представители творческих профессий по 10 утвержденным критериям.

Есть еще одно условие реализации проектов, которые получили президентские гранты - их нужно завершить за 18 месяцев.

Региональная власть также выделила средства на поддержку молодежных инициатив. Это нужно, чтобы в полной мере раскрыть творческий потенциал жителей Ставропольского края и вывести регион в топ лидеров по России.