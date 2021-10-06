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Общество6 октября 2021 8:51

На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 32 человека

Число умерших в регионе достигло 3196
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 360 человек. Число зараженных достигло 87984. Об этом сообщил глава края Владимир Владимиров. За вчерашний день жертвами ковида стали 32 человека.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в крае от коронавируса достигло 3196. Победить болезнь за сутки смогли 345 человек.

- Вакцинация поможет защитить здоровье в этой эпидемической обстановке. Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.