На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 32 человека

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 360 человек. Число зараженных достигло 87984. Об этом сообщил глава края Владимир Владимиров. За вчерашний день жертвами ковида стали 32 человека.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в крае от коронавируса достигло 3196. Победить болезнь за сутки смогли 345 человек.

- Вакцинация поможет защитить здоровье в этой эпидемической обстановке. Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.