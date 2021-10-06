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Происшествия6 октября 2021 9:03

В Буденновском округе водитель легковушки насмерть сбил 55-летнего мужчину

36-летний водитель, житель Нефтекумска, в момент ДТП был трезв
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Инцидент произошел 5 октября, около 21:00, на 113 км автодороги «Светлоград – Благодарный – Буденновск» Буденновского городского округа.

Там водитель автомобиля Лада Приора сбил пешехода, который шел по краю проезжей части без световозвращающих элементов и других предметов, обозначающих пешехода. 55-летний пешеход, житель Благодарненского округа, от полученных травм скончался.

36-летний водитель, житель Нефтекумска, в момент ДТП был трезв.

Известно, что за 2021 год он четырежды нарушал ПДД и привлекался за это к административной ответственности.

По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников устанавливаются. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.