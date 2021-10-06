На Ставрополье легковушка врезалась в грузовик, скончалась 58-летняя водитель ВАЗ-21102

Фто: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 5 октября, около 21:00, на 60 км автодороги «Светлоград – Благодарный – Буденновск» Благодарненского округа.

Там водитель автомобиля ВАЗ-21102 не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. После чего машина врезалась в стоящий грузик МАН. От удара легковушку выбросило в обочину.

Прибывшие медики констатировали смерть водителя ВАЗа, 58-летней жительницы Благодарненского городского округа.

Выяснилось, что за последние два года эта женщина не привлекалась к ответственности за нарушение ПДД, признаков опьянения не имела.

По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.