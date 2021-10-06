Госавтоинспекция Ставрополья предупреждает о негативных погодных условиях

Госавтоинспекция Ставрополья настоятельно рекомендует водителям соблюдать безопасный скоростной режим.

В течение нескольких дней на территории края наблюдается ухудшение погодных условий: понижение температуры, осадки, высокая влажность и, как следствие, - сильный туман и плохая видимость.

В связи с этим, на дорогах создаются аварийно-опасные ситуации. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Аварийность за прошедшие трое суток выросла: в 24 ДТП 23 человека получили травмы и 6 человек погибли. Часть ДТП имели место на мокрых дорогах, в условиях дождя и в ночное время суток.

Госавтоинспекция Ставрополья обращается к участникам дорожного движения с напоминанием, что обезопасить себя нужно снижением скорости и бдительным отношением к управлению автомобилем.

Водителям стоит быть особенно внимательными в местах возможного появления пешеходов.