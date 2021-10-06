На Ставрополье 6 октября включат сирены для проверки

На Ставрополье 6 октября с 10:15 до 11:02 включат сирены для проверки. Проверку проведут в рамках плановой проверки технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

«Внимание всем» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

— Просьба не паниковать! Проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства — возможно, они не слышали передаваемой информации, — говорится в сообщении.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в краевом центре 6 октября 2021 года прогнозируется небольшой дождь.