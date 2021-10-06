На Ставрополье к 6 октября выявили районы, где больше всех зараженных коронавирусом

На Ставрополье за сутки диагноз подтвердился у 360 человек. Число зараженных в регионе достигло 87984. За вчерашний день скончались 32 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

«КП-Ставрополь» приводит список округов края, где больше всех заболевших выявили за сутки. Лидером в регионе стал Ставрополь. Там за сутки выявили 69 человек. Число зараженных достигло 17191.

На втором месте расположился Георгиевский городской округ, там заболело 30 жителей. Далее идет Невинномысск, 25 человек. В Кировском округе диагноз подтвердился у 22 человек, в Буденновском округе у 17.

За сутки победить болезнь в регионе смогли 345 человек. Число выздоровевших достигло 69165.

На Ставрополье есть территории, где за вчерашний день не выявили ни одного случая заболевания: Андроповский округ и город Лермонтов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 32 человека

Число умерших в регионе достигло 3196 (Подробнее)