В Георгиевске мужчина подозревается в даче взятки приставу

Против 50-летнего жителя Георгиевска возбудили уголовное дело. Он обвиняется в даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР России.

По данным ведомства, в июне 2021 года мужчина передал ведущему судебному приставу-исполнителю Георгиевского РОСП УФССП России по СК взятку в сумме 25 тысяч рублей, за не наложение ареста на залоговое имущество – автомобиля «Лада Гранта» и не передачу этого имущества на реализацию в установленном законом порядке по исполнительному производству.

Однако, пристав действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Уголовного дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.