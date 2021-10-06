В Ставрополе появился второй проекционный пешеходный переход

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Второй проекционный пешеходный переход заработал на ул. Кавалерийской напротив Комсомольского пруда. Выбор этого места для установки инновации не случаен, так как участок считается опасным.

При спуске с улиц Дзержинского и Руставели в темное время суток или в плохую погоду (дождь, снегопад, туман) для автомобилистов затруднен обзор. Также благоустроенный городской водоем стал местом притяжения горожан, и на дороге вырос трафик пешеходов.

Теперь переход стал более ярким и максимально освещенным. Инновация не заменяет существующую нанесенную разметку, а дублирует её. Новая технология создает световой коридор, который делает пешеходов более заметными. Водители видят людей и проекционную разметку за 150 метров.

Но на этом работы по повышению безопасности городских дорог не заканчиваются. В 2022 году в Ставрополе появятся еще несколько проекционных пешеходных переходов на потенциально опасных участках.

Напомним, что ранее в январе первая подсвеченная зебра заработала на улице Тухачевского.