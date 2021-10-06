Наркозависимые ставропольцы могут бесплатно пройти социальную реабилитацию

Согласно постановлению правительства Ставрополья, люди, потребляющие наркотические и психотропные вещества в немедицинских целях и прошедшие обследование или лечение от наркомании, в 2021 году получили возможность пройти социальную реабилитацию с помощью сертификата в организациях, включенных в соответствующий реестр.

Это реабилитационные центры региональной общественной организации «Здоровое Ставрополье» в Ставрополе и Изобильном; реабилитационные центры межрегиональной общественной организации «Здоровое поколение Кавказа» в Ессентуках (женском) и Пятигорске (мужском); реабилитационный центр Благотворительного фонда содействия реабилитации наркозависимых «Остров» в поселке Ясная Поляна Предгорного округа.

По вопросу получения сертификата следует обращаться в отдел организации стационарного обслуживания населения регионального министерства труда и социальной защиты населения (каб. 514, тел.: 8-8652-35-29-94), либо непосредственно в организацию, включенную в реестр.

При этом потребуется заявление гражданина, нуждающегося в социальной реабилитации; копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; выписка из медицинской карты о прохождении обследования или лечения от наркомании.

Краевая программа сертификатов для наркозависимых работает с 2017 года.